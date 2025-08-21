Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 21 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Crawl Intrappolati. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Crawl Intrappolati – Trama

Crawl – Intrappolati è un film horror-thriller del 2019 diretto da Alexandre Aja. Ambientato in Florida, il film segue Haley Keller (Kaya Scodelario), una giovane nuotatrice che, durante un uragano di categoria 5, ignora gli ordini di evacuazione per cercare suo padre Dave (Barry Pepper), che non risponde al telefono. Lo trova ferito e intrappolato nel seminterrato della loro casa di famiglia a Coral Lake, sommerso dall’acqua.

Mentre l’uragano si intensifica, l’allagamento attira feroci alligatori, trasformando la casa in una trappola mortale. Haley e Dave, insieme al cane di famiglia Sugar, devono lottare per sopravvivere sia alla furia della natura sia agli attacchi dei predatori. La tensione si sviluppa in un claustrofobico survival movie, con Haley che usa il suo coraggio e le sue abilità di nuotatrice per affrontare situazioni estreme, fino a un finale drammatico in cui riesce a segnalare un elicottero di soccorso per salvare sé stessa, il padre e il cane.

Crawl Intrappolati – Cast

Kaya Scodelario interpreta Haley Keller, la protagonista, una studentessa e nuotatrice determinata. Nota per ruoli in Skins e Maze Runner.

Barry Pepper interpreta Dave Keller, il padre di Haley, un uomo ferito e intrappolato. Attore noto per Il miglio verde e Salvate il soldato Ryan.

Morfydd Clark interpreta Beth Keller, la sorella di Haley, che appare brevemente.

Ross Anderson interpreta Wayne Taylor.

George Somner interpreta Marv.

Ami Metcalf interpreta Lee.

Anson Boon interpreta Stan.

Jose Palma interpreta Pete.

