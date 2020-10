Costantino della Gherardesca: Ballando 17 ottobre 2020 (video e gallery)

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 17 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dal conduttore Costantino della Gherardesca e dalla storica ballerina Sara di Vaira. La coppia ha ballato uno Slowfox sulle note della canzone di You are always on my mind nella versione dei Pet Shop Boys.

Costantino della Gherardesca: i voti a Ballando

La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Dopo tante settimane di critiche, la giuria ha stabilito che questa settimana se non altro Costantino ha ballato. Magari non benissimo, ma ha ballato. Il voto totale della coppia è stato di 28 punti.

A voi il video dell’esibizione di Costantino della Gherardesca e Sara di Vaira di stasera. A seguire, alcune immagini di quanto visto.

Video Costantino della Gherardesca – Slowfox 17 ottobre 2020 IN ARRIVO