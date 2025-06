Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, lunedì 9 giugno 2025, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film Così è la vita. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Così è la vita – Trama

Così è la vita (1998) è una commedia diretta da Aldo, Giovanni e Giacomo insieme a Massimo Venier. La storia segue Aldo “Bancomat” (Aldo Baglio), un detenuto per falsificazione di carte di credito, che durante un trasferimento in tribunale approfitta della distrazione del poliziotto Giacomo (Giacomo Poretti), un agente imbranato con sogni da scrittore, per impossessarsi della sua pistola e prenderlo in ostaggio.

A loro si unisce Giovanni (Giovanni Storti), un inventore di giocattoli sfortunato, che diventa il secondo ostaggio dopo aver chiesto aiuto per un guasto alla sua auto. Il trio intraprende una fuga rocambolesca attraverso l’Italia, inseguiti dalla polizia. Durante il viaggio, tra situazioni comiche e imprevisti, i tre sviluppano un’amicizia inaspettata. Incontrano Clara (Marina Massironi), una donna misteriosa di cui Aldo si innamora, e affrontano momenti surreali, come una notte in un cimitero e un’esplosione dell’auto. Il finale, con un tocco metafisico, porta i protagonisti a riflettere sul senso della vita e dell’amicizia.

Così è la vita – Cast

Aldo Baglio: Aldo “Bancomat” Caruso, il detenuto

Giacomo Poretti: Giacomo “Jack” Amoruso, il poliziotto

Giovanni Storti: Giovanni “Johnny” Gresko, l’inventore

Marina Massironi: Clara, la donna misteriosa

Antonio Catania: Antonio Catania, collega di Giacomo

Francesco Pannofino: Cognato di Giacomo

Carlina Torta: Sorella di Giacomo

Elena Giusti: Elena, moglie di Giovanni

Giovanni Cacioppo: Crapanzano, compagno di cella di Aldo

Augusto Zucchi: Commissario

Altri attori: Mohamed El Sayed (Sig. Faleta), Roberto Bigherati, Bobby Rhodes, Emanuela Rossi, Carla Monti, Stefania Di Nardo, Alessandro Luci, Fabrizio Emilio La Marca, Franco Gargia, Gianfranco Mattioli, Fausto Caroli, Franco Filogamo, Arturo Brachetti, Fabio Biaggi, Fabrizio Amachree, Davide Ziantoni, Vanni Fois, Saturno Brioschi, Cesare Gallarini, Marco Pagani, Rudi Rezzoli, Giorgio Centamore.

