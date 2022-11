Cos’è successo all’inviata del Tg1 da Sharm El-Sheik (Video)?

Se eravate tra coloro sintonizzati sul Tg1 per l’edizione delle 20:00 di questa sera, venerdì 18 novembre 2022, avrete sicuramente notato che durante un collegamento in diretta da Sharm El-Sheik l’inviata Monia Venturini si è improvvisamente allontanata dalla telecamera mentre stava parlando.

La giornalista stava facendo un resoconto sulla giornata alla Cop27, al Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico, che si sta tenendo in questi giorni in Egitto (e che è stata prolungata di qualche giorno). Improvvisamente, dopo aver tentennato un po’, Venturini si ferma del tutto e dice “Scusate, c’è un problema”. Quindi si allontana e costringe Giorgia Cardinaletti, dallo studio, a riprendere la linea.

Cosa è successo @MoniaVenturini? Dal Tg1 ore 20 del 18 novembre 2022. pic.twitter.com/vACKWXkQLY — LALLERO (@see_lallero) November 18, 2022

Ma cosa è successo? A spiegarlo è stata proprio lei, rispondendo ad un tweet di @seelallero, sempre pronto a testimoniare con i suoi video quello che succede in tv. Domandandosi, un po’ come tutti noi, come stesse la giornalista, Venturini ha risposto dicendo “Tutto ok, sto bene. Non ero autorizzata a fare il collegamento e ho dovuto interrompere”.

Nessun malore in diretta, quindi, ma solo un problema logistico legato al collegamento stesso, che ha costretto la giornalista ad interrompersi immediatamente per non incorrere in guai peggiori. Meglio così.