Cos’è successo a Luciana Littizzetto?

Luciana Littizzetto è apparsa infortunata a Che tempo che fa nella prima puntata dell’anno in onda stasera, 12 gennaio 2020. Ma che cos’è successo alla comica? Il suo incidente, se così si può chiamare, ha occupato tutte le pagine dei media durante le vacanze di Natale.

Per lei una disavventura tanto banale, quanto grave nelle conseguenze: è scivolata per strada, rompendosi rotula e polso. La rottura della rotula, in un primo momento ingessata, ha richiesto in seguito un’operazione e, sebbene Lucianina sia tornata a casa dopo pochi giorni, è rimasta poi a riposo forzato.