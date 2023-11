Cos’è Squid Game: La sfida: quando esce su Netflix, streaming, cast e trailer

Dopo il grande successo di Squid Game, l’ormai celebre serie televisiva sudcoreana disponibile dal 2021 su Netflix, arriva sulla stessa piattaforma di streaming video Squid Game: La sfida. Si tratta di un vero e proprio reality show che ha le stesse dinamiche della serie TV: 456 concorrenti reali mettono alla prova le loro abilità e il loro carattere per aggiudicarsi un premio di 4,56 milioni di dollari.

La principale differenza con Squid Game, come era abbastanza logico intuire, è che i giochi nel reality show non sono in alcun modo pericolosi per i concorrenti. In realtà, però, alcuni concorrenti hanno criticato le condizioni a cui sono stati sottoposti durante le riprese, riferendo che alcuni partecipanti hanno accusato malesseri per fatica e freddo. Squid Game: La sfida è stato girato in un grosso hangar a Bedford, in Inghilterra, all’interno del quale sono stati scrupolosamente ricreati i set della serie originale. Ecco quando esce su Netflix, qual è il cast e come vederlo in streaming.

Squid Game: La sfida: quando esce e streaming

Squid Game: La sfida è in uscita mercoledì 22 novembre 2023 su Netflix. Di conseguenza, è sufficiente accedere al celebre servizio di streaming per vedere ogni singola puntata disponibile. Coloro che non hanno un abbonamento, possono attivarne uno a partire da 5,49 euro/mese (per il piano con pubblicità) senza alcun vincolo di rinnovo.

Trailer Squid Game: La sfida

Cast Squid Game: La sfida

Qual è il cast di Squid Game: La sfida? Tutto quello che sappiamo è che i 456 concorrenti sono persone “normali”, di età, etnie, nazionalità ed estrazioni sociali diverse. A differenza della serie, nessuno dei partecipanti e in situazioni critiche per cui farebbe di tutto per vincere il montepremi finale, anche se per quasi tutti lo scopo della partecipazione è esclusivamente quello di vincere i soldi.