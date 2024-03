Cosa Sarà, film su Rai1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, mercoledì 27 marzo 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Cosa Sarà con Kim Rossi Stuart. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Cosa Sarà – Trama

Cosa Sarà è un film drammatico italiano del 2024 diretto da Francesco Bruni e trasmesso in prima visione su Rai1 il 27 marzo 2024.

Il film racconta la storia di Bruno Salvati (interpretato da Kim Rossi Stuart), un regista di scarso successo che vive un’esistenza poco soddisfacente. Separato di recente dalla moglie, ha due figli di 20 e 17 anni, con i quali fa fatica a mantenere un rapporto.

La vita di Bruno viene sconvolta quando gli viene diagnosticata una rara patologia: la mielodisplasia. Per sopravvivere, ha bisogno di un trapianto di midollo, ma trovare un donatore compatibile è una sfida difficile da affrontare.

Nel corso del film, Bruno si confronta con la paura della morte, la solitudine e la difficoltà di comunicare la sua malattia ai figli. Ma allo stesso tempo, riscopre il valore della famiglia e dell’amicizia, e trova la forza di rimettere in discussione la sua vita.

Cosa Sarà – Cast

Il cast principale include:

Kim Rossi Stuart: Bruno Salvati

Lorenza Indovina: Anna

Barbara Ronchi: Fiorella

Giuseppe Pambieri: Umberto

Ninni Bruschetta: produttore

Raffaella Lebboroni: dottoressa

Nicola Nocella: l’infermiere Nicola

Fotinì Peluso: Adele

Tancredi Galli: Tito

Elettra Dallimore Mallaby: madre di Bruno