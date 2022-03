Cortesie per gli Ospiti Ristorante su Real Time: puntate in streaming e casting

Cortesie per gli Ospiti Ristorante è uno spin-off di Cortesie per gli ospiti, la cui prima edizione è partita lunedì 28 marzo 2022. Rispetto alla versione che tutti conosciamo qui le coppie in gara non portano i giudici a casa loro, bensì nei loro ristoranti preferiti. In giuria troviamo nuovamente Roberto Valbuzzi ma in questo caso al fianco della novità Ursula Seelenbacher.

Cortesie per gli Ospiti Ristorante – Orari e canale

Cortesie per gli Ospiti Ristorante va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre), a partire dal 28 marzo. L’appuntamento è dal lunedì al venerdì nel preserale alle ore 20,20. Ogni puntata dura circa un’ora e termina alle 21,20 circa.



Cortesie per gli Ospiti Ristorante – Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma in streaming su Discovery Plus, il portale ufficiale di Discovery Italia. Troverete tutte le puntate in streaming integrale al link sotto subito dopo la messa in onda.

Stagione 1 (2022)

Chi è Roberto Valbuzzi

Nato a Varese il 1 luglio 1989, Roberto Valbuzzi viene da una famiglia storica di ristoratori ed è chef del famoso ristorante Crotto Valtellina di Malnate (Varese). Dopo aver debuttato sul canale tv Gambero Rosso, è stato protagonista di innumerevoli format tra Sky e Discovery, il più celebre dei quali è Cortesie per gli Ospiti.

Chi è Ursula Seelenbacher

Nata a Salisburgo, è un’austriaca che ha però studiato in Italia, al Dams di Bologna, e risiede a Roma. Esperta di Public & Media Relations, ha collaborato con innumerevoli marchi di altissimo livello. Qui il suo sito.

Cortesie per gli Ospiti Ristorante – Casting e come partecipare

Se volete partecipare al programma, il casting è aperto. La produzione è di Banijay Italia per Discovery Italia e tutte le informazioni per iscriversi si possono trovare qui. L’iscrizione è riservata ai maggiorenni ed è necessario fornire una foto.