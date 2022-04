Cortesie per gli ospiti Ristorante: La Pampa vs Popina

Giovedì 31 marzo 2022 è andata in onda la quarta puntata della prima stagione di Cortesie per gli ospiti Ristorante, il programma tv spin off del noto format Cortesie per gli ospiti in onda su Real Time con una giuria formata da Roberto Valbuzzi e Ursula Seelenbacher.

La Pampa vs Popina

La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Mavina e Marco contro Riccardo e Veruska, per una sfida ambientata a Roma che ha messo di fronte i due ristoranti La Pampa vs Popina. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Riccardo e Veruska con il punteggio di 24-20.

Dove si trova il ristorante La Pampa

Il ristorante è ubicato in Via Collatina Vecchia, 127, 00155 Roma. Ecco la piantina Google Maps per trovarlo.



Dove si trova la Trattoria Popina

Il ristorante è ubicato in Via Giovanni Verga, 42, 00137 Roma. Ecco la piantina Google Maps per trovarlo.



