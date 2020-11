Cortesie per gli ospiti su Real Time: puntate stagione 13

Cortesie per gli ospiti è un programma tv della categoria reality che lunedì 24 novembre si appresta a iniziare la sua tredicesima stagione, ininterrottamente in onda dal 2005 ad oggi. I giudici confermati sono sempre Csaba dalla Zorza, Diego Thomas e Roberto Valbuzzi. Trovate qui le puntate dell’edizione 2018 (stagione 9) e subito sotto quelle delle successive stagioni 2019 e 2020, non appena trasmesse in tv.

Cortesie per gli ospiti – Orari e canale

Cortesie per gli ospiti va in onda su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) dal lunedì al venerdì nel preserale alle ore 20,20. Ogni puntata dura circa un’ora e termina intorno alle 21,15.

Cortesie per gli ospiti – Puntate

È possibile rivedere tutte le puntate e i video del programma sul Portale Dplay a questo link. Troverete tutte le puntate in streaming integrale al link sotto subito dopo la messa in onda.



Stagione 10 (2019)

Puntata 1 – Roberto e Lucia vs Carla ed Ernesto

Puntata 2: Simona e Gabriele vs Sabina e Giorgio

Puntata 3: Sara e Rosella vs. Andrea e Daniele*

Puntata 4: Giorgia e Romilda vs Chiara e Beatrice

Puntata 5: Akane e Sara vs Simona e Carlotta

Puntata 6: Maly e Luca vs Alessandro e Andrea

Puntata 7: Lorella e Tiziana vs Carla e Francesca

Puntata 8: Guendalina e Arianna vs Marco e Mirko

Puntata 9: Chiara e Francesco vs Giulia e Michele

Puntata 10: Enrica e Francesca vs Federico e Claudia

Puntata 11: Hilary e Marcelo vs Arianna e Romina

Puntata 12: John e Maria vs Nadia e Cristina

Puntata 13: Federico e Giorgia vs Andrea e Flaminia

Puntata 14: Maria Grazia e Mattia vs Ilaria e Fulvia

Puntata 15: Sayo e Claudio vs Nicola e Francesca*

Puntata 16: Vanessa e Massimiliano vs Heleni e Ivana

Puntata 17: Alessandro e Simona vs Michele ed Eleonora

Puntata 18: Giorgia e Federica vs Daniele e Luca

Puntata 19: Paola e Carla vs Alessandra e Mimmo

Puntata 20: Giusy e Fabrizio vs Fiamma e Debora

Puntata 21: Francesco e Pierluigi vs Melissa e Michela

Puntata 22: Angelo e Luca vs Giulia e Chiara

Puntata 23: Alice e Martina vs Francesca e Alessandro

Puntata 24: Roberto e Costantino vs Angela e Gabriele

Puntata 25: Beatrice e Maura vs Alessandro e Federica

Puntata 26: Jua e Duanne vs Carla e Gianni

Puntata 27: Hayan e Luciano vs Silvia e Adriana

Puntata 28: Vera e Antonello vs Anabella e Ida

Puntata 29: Federica e Annamaria vs Ilaria e Giovanna

Puntata 30: Lucille e Alessandro vs Alice e Alessandro

Puntata 31: Margherita e Angela vs Paola e Francesca

Puntata 32: Valentina e Emanuela vs Arianna e Giacomo

Puntata 33: Sabina e Barbara vs Francesco e Andrea

Puntata 34: Daniela e Flavia vs Valentina e Giulia

Puntata 35: Omar e Federico vs Elena e Cristina

Puntata 36: Melania ed Eleonora vs Antony e Loretta**

Puntata 37: Lucia ed Emanuela vs Anna e Angela

Puntata 38: Veronica e Mirko vs Giovanna e Giuliano

Puntata 39: Francesco e Henry vs Ludovica e Chiara

Puntata 40: Liliana e Julio vs Laura e Annalisa

*Le puntate 3 e 15 sono state mandate in onda a date invertite per un errore di programmazione dell’emittente

** La puntata 36 è stata mandata in onda dopo la 40 per evitare la concomitanza col Concerto di Radio Italia.



Stagione 11 (2019)

Puntata 1 – Elisabetta e Mauro vs Paolo e Francesca

Puntata 2 – Enrico e Ferdinando vs Lorenzo e Giulia

Puntata 3 – Angelica e Carlotta vs Ivan e Mimmo

Puntata 4 – Luciana e Roberto vs Federica e Giorgia

Puntata 5 – Gabriele e Daniele vs Simona e Laura

Puntata 6 – Clarissa e Morena vs Pierfilippo e Paola

Puntata 7 – Barbara e Simona vs Linda e Rudi

Puntata 8 – Pino e Ciro vs Mirta e Federica

Puntata 9 – Francesca e Federica vs Fabio e Fausto

Puntata 10 – Federica e Flora vs Gabriella e Alberto

Puntata 11 – Simona e Fernanda vs Manuela e Guglielmina

Puntata 12 – Loredana e Anna vs Emilia ed Emanuele

Puntata 13 – Francesco e Caterina vs Matteo e Francesca

Puntata 14 – Lina e Giampaolo vs Lilli e Fabrizio

Puntata 15 – Rita e Rossella vs Fabrizio e Adriano

Puntata 16 – Matteo ed Elisabetta vs Lucia e Christian

Puntata 17 – Mara e Gianni vs Chanel e Madeleine

Puntata 18 – Luisa e Claudio vs Manuela e Micol

Puntata 19 – Francesca e Raffaella vs Eleonora ed Ester

Puntata 20 – Marco e Ana vs Tommaso e Gaia

Puntata 21 – Sabrina e Luisanna vs Francesco e Michele

Puntata 22 – Cristina e Daniela vs Tiziana e Antonella

Puntata 23 – Marcus e Viviana vs Francesco e Paola

Puntata 24 – Francesca Romana e Giulia vs Francesca e Giorgia

Puntata 25 – Daniele e Silvia vs. Giuseppe e Valeria

Puntata 26 – Nino e Flaminia vs Simona e Antonio

Puntata 27 – Giorgia ed Emanuela vs Silvia e Daniele

Puntata 28 – Sara e Benedetta vs Gian Paolo e Carla



Stagione 12 (2020)

Puntata 1 – Claudia e Rosanna vs Alessandro e Cristina

Puntata 2 – Teresa e Enrica vs Marzia e Simona

Puntata 3 – Maria e Alice vs Valentina e Claudia

Puntata 4 – Giulia e Alessia vs Davide e Alessio

Puntata 5 – Giorgia e Valentina vs Silva e Federica

Puntata 6 – Grazia e Lorenza vs Cristiana e Tina

Puntata 7 – Fabio e Alessandro vs Claudia e Sandra

Puntata 8 – Barbara e Thais vs Olga e Luca

Puntata 9 – Cristiana e Doriana vs Marcello e Paolo

Puntata 10 – Roberta e Simona vs Agata e Grace

Puntata 11 – Alessandra e Oriana vs Santo e Francesca

Puntata 12 – Erica e Giuseppe vs Maria e Giorgia

Puntata 13 – Rosy e Cristina vs Francesco e Alessio

Puntata 14 – Alberta ed Elisabetta vs Francesca e Tiziano

Puntata 15 – Luisa e Uccio vs Fabio e Antonella

Puntata 16 – Francesca e Alex vs Eva e Guido

Puntata 17 – Alice e Federica vs Pierluigi ed Elisabetta

Puntata 18 – Alessandra e Salvatore vs Manuela e Martina

Puntata 19 – Lucia e Maria vs Alfredo e Anna

Puntata 20 – Laura e Valentina vs Simone e Stefano

Puntata 21 – Francesca e Anna vs Francesco e Sveva

Puntata 22 – Eleonora e Cesira vs Paola e Daniela

Puntata 23 – Giambattista e Camilla vs Daniela e Giulia

Puntata 24 – Giovanni e Marcela vs Tiziana e Isabella

Puntata 25 – Francesco e Marcella vs Cristiana e Matteo

Puntata 26 – Patrizia e Sabrina vs Andrea e Marta

Puntata 27 – Antonia e Annaclaudia vs Andrea e Annapaola

Puntata 28 – Anna e Giada vs Gianpiero e Germana

Puntata 29 – Pamela e Fabio vs Andrea e Debora

Puntata 30 – Claudia e Corrado vs Emilio e Francesca

Puntata 31 – Alessio e Roberto vs Federica e Chiara

Puntata 32 – Caterina ed Eva vs Antonio e Daniel

Puntata 33 – Valentina e Leonardo vs Valentina e Vaniel

Puntata 34 – Ivan e Desiree vs Filippo e Stefano

Puntata 35 – Silvana e Alessia vs Barbara e Maila

Puntata 36 – Viola e Alessandra vs Giulia e Federica

Puntata 37 – Massimiliano e Loredana vs Livia e Giulia

Puntata 38 – Eleonora e Sonia vs Christian e Piergiorgio

Puntata 39 – Federica e Elisa vs Roberta e Humi

Puntata 40 – Giulia e Raffaella vs Alan e Daniela



Stagione 13 (2020)

Puntata 1 – Rosella e Chiara vs Elena e Olga



Cortesie per gli ospiti – Casting e come partecipare

Se volete partecipare al programma, il casting è aperto. La produzione è di Magnolia e tutte le informazioni per iscriversi si possono trovare qui. L’iscrizione è riservata ai maggiorenni ed è necessario fornire codice fiscale, e-mail, telefono e due: una personale e una del salotto di casa.