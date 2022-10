Cortesie per gli ospiti: Alessandro e Chicco vs Francesca e Mattia

Giovedì 13 ottobre 2022 è andata in onda la quattordicesima puntata della diciottesima stagione di Cortesie per gli ospiti, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Csaba dalla Zorza, Roberto Valbuzzi e Luca Calvani (subentrato a Diego Thomas dalla scorsa stagione).

Alessandro e Chicco vs Francesca e Mattia

La puntata vede protagoniste le due coppie formate da Alessandro e Chicco contro Francesca e Mattia, per una sfida ambientata in provincia di Bergamo, zona Treviglio, che ha messo di fronte i due menu Buona la Prima vs Popsteria? Alla fine hanno vinto Francesca e Mattia con il punteggio di 22-17.

Cortesie per gli ospiti su Discovery

