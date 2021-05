Cortesie in famiglia: Stefanie e Giuseppe contro Ester e Alexia

Gioved√¨ 13 maggio 2021 √® andata in onda la quattordicesima puntata della prima stagione di Cortesie in famiglia, il programma tv in onda su Real Time con una giuria formata da Enzo Miccio, Chiara Maci e un terzo giudice a rotazione. Qui trovate l’indice delle puntate in streaming.

Stefanie e Giuseppe contro Ester e Alexia

La puntata vede protagoniste le due coppie formate in entrambi i casi da mamma e figlia: “I sognatori” Stefanie e Giuseppe contro “Le realizzate” Ester e Alexia. Ma chi ha avuto la meglio? Alla fine hanno vinto Ester e Alexia con il punteggio di 22-16,5.

Cortesie in famiglia – Streaming

A questo link su Discoveryplus potete rivedere in streaming questa e le altre puntate del programma, rese disponibili subito dopo la messa in onda.