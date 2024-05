Corro da te, film su Canale 5: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 1 maggio 2024, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda in prima tv il film Corro da te, una commedia romantica italiana del 2022 diretta da Riccardo Milani. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Corro da te – Trama

Gianni (Pierfrancesco Favino) è un uomo d’affari di mezza età, affascinante e affermato professionalmente, ma con una vita sentimentale caotica fatta di relazioni brevi e superficiali. Quando sua madre muore, torna nel suo paese natale in Sicilia, dove ritrova la sua vecchia fiamma Chiara (Miriam Leone).

Chiara, che nel frattempo si è sposata e ha avuto due figli, è rimasta vedova da poco. I due iniziano a frequentarsi di nuovo e, tra alti e bassi, si rendono conto di essere ancora innamorati l’uno dell’altra.

Tuttavia, la loro relazione deve affrontare le difficoltà derivanti dalla differenza d’età, dalle diverse vite che conducono e dal dolore per la perdita di persone care.

Corro da te – Cast attori

Pierfrancesco Favino: Gianni

Miriam Leone: Chiara

Vanessa Scalera: Luciana, amica di Chiara

Michele Placido: padre di Gianni

Pietro Sermonti: Dario, ex marito di Chiara

Pilar Fogliati: Alessia, vicina di casa di Gianni

Andrea Pennacchi: Don Walter

Carlo De Ruggieri: fratello di Gianni