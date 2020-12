Cops – Una banda di poliziotti, location: dov’è stato girato?

La Puglia è protagonista delle location di Cops-Una banda di poliziotti, la nuova collection di film-tv che Sky manda in onda il 14 e 21 dicembre 2020, anche in streaming su Now Tv. Remake di un film svedese del 2013, Cops racconta di come un gruppo di poliziotti, capitanati dal Commissario Valerio Cinardi (Claudio Bisio), si trovi a dover mettere in scena una serie di reati per fare in modo che il proprio Commissariato resti aperto.

Ma dov’è stato girato Cops-Una banda di poliziotti? La serie tv è stata ambientata nell’immaginaria cittadina di Apulia, ma le location scelte dalla produzione dei film-tv diretti da Luca Miniero sono state numerose. La principale è Nardò, dove sono state girate le scene dentro e fuori il Commissariato.

“Il commissariato”, ha detto lo scenografo Massimiliano Nocente, “l’abbiamo trovato in una facciata bianca di uno splendido palazzo colmo di decorazioni collocato in una piazzetta dai colori chiari e brillanti. L’interno del commissariato è stato ricreato invece all’interno di un altro palazzo: ci occorreva un ambiente ampio che ci permettesse di creare, attraverso vetrate divisorie interne, fonti di luce artificiali e naturali volumi interessanti”.

Alcune scene, inoltre sono state girate nell’Uliveto Brusca; altre a San Vito dei Normanni (Brindisi) ed ad Acaya, frazione di Vernole (Lecce). Cops-Una banda di poliziotti ha avuto il sostegno di Apulia Film Commission e Pugliapromozione ed il contributo di Regione Lazio.