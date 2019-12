Conto alla rovescia, gioco finale 28 dicembre 2019: Fabio Toffa (Video)

Nel gioco finale di Conto alla rovescia, il gioco di Canale 5 in onda tutti i giorni alle 18:45 e condotto da Gerry Scotti, dei cinque concorrenti in gara solo uno, il Campione, potrà accedere al gioco finale ed avere la possibilità di tornare il giorno seguente.

Nel gioco finale, il Time Out, il concorrente deve rispondere esattamente a venti domande entro tre minuti: se il tempo è più veloce, il montepremi accumulato durante la puntata cala. Se, però, risponde esattamente a tre domande consecutive, ha la possibilità di fermare il tempo, ma al primo errore il countdown riparte.

Conto alla rovescia, gioco finale 28 dicembre 2019

Nella puntata del 28 dicembre 2019 si è confermato campione Fabio Toffa, 46enne di Flero (Brescia), campione italiano over 35 di rugby. Fabio è arrivato al Time Out con un montepremi di 73.125 euro. Nell’affrontare il gioco finale, ha risposto solo a 16 domande, non vincendo quindi il montepremi.