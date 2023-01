Concerto per la pace su Canale 5: gli ospiti del “Natale in Vaticano”

Per la sua trentesima edizione, il Concerto di Natale in Vaticano cambia nome in Concerto per la pace. In onda questa sera, domenica 1° gennaio 2023, alle 21:15 su Canale 5, l’evento registrato in Auditorium Conciliazione a Roma vuole essere vicino alla popolazione ucraina, unendo -come sempre fatto- spettacolo e solidarietà. Alla conduzione anche di questa edizione, Federica Panicucci.

Gli ospiti di Concerto per la pace

Sul palco si alterneranno numerosi artisti, come José Carreras, Amy Lee di Evanescence, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Cristina D’Avena, Orietta Berti, Aka 7even, Hevia, Neri Marcorè, Darin e Kayma. Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Italiana del Cinema, diretta dal Maestro Adriano Pennino.

Saranno presenti anche il Piccolo Coro Le Dolci Note e Vincent Bohanan and the Sound of Victory Gospel Choir. A dare voce al tema universale della pace ci penseranno alcuni lettori d’eccezione, che si cimenteranno con alcuni importanti brani, come Elena Sofia Ricci, Leo Gullotta e Bianca Guaccero.

Infine, prenderanno parte alla serata alcuni campioni dello sport come: Federica Pellegrini, Marcell Jacobs, Fiona May e Chiara Vingione. L’evento è patrocinato dalla Fondazione Pontificia Gravissimum Educationis del Dicastero per la Cultura e l’Educazione; A.F.I. Associazione Fonografici Italiani; Roma Capitale. La regia è di Roberto Cenci.

Come detto, però, l’evento ha uno scopo benefico, quest’anno ancora più urgente. Per offrire un aiuto concreto alla popolazione ucraina, vessata da quasi un anno di conflitto, il pubblico potrà sostenere un progetto dei salesiani delle Missioni Don Bosco, rivolto alla costruzione di un bunker, come prescrivono le leggi in tempo di guerra. Questo stesso spazio diventerà un teatro per i tempi di pace. Sarà possibile fare una donazione (fino al 6 gennaio 2023), attraverso SMS o telefono fisso, al numero solidale 45594.