Concerto di Natale in Vaticano 2019, il cast

Torna, come da tradizione, il Concerto di Natale in Vaticano, giunto alla 27esima edizione. Il 24 dicembre 2019, su Canale 5 va in onda il consueto appuntamento in onda dall’Aula Paolo VI, dove Federica Paninucci presenterà i numerosi artisti che si avvicenderanno sul palco per momenti di grande musica legati al Natale.

Il cast di questa edizione conferma l’intenzione di riunire ospiti che provengono da varie parti del mondo: dagli Stati Uniti Lionel Richie, dal Galles Bonnie Tyler, dalla Scozia Susan Boyle, dalla Francia Mirelle Mathieu, dall’Ecuador Leo Rojas, dall’Italia Elisa, Arisa, Simone Cristicchi, Fabio Rovazzi, Noemi, Mahmood, Davide Merlini, Alma Manera, il chitarrista Giorgio Albiani, il tenore Fabio Armiliato e il flautista Andrea Griminelli.

Non mancheranno un coro gospel dagli Usa, il The Charleston Mass Gospel Choir, il Piccolo Coro Le Dolci Note, mentre il gruppo vocalist sarà quello dell’Art Voice Academy. L’Orchestra sarà quella Italiana del Cinema diretta e Orchestrata dal Maestro Renato Serio e dal Maestro Adriano Pennino.

L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. L’impegno di questa edizione del Concerto di Natale in Vaticano è quello lanciato da Papa Francesco per la regione Panamazzonica, a cui è dedicato il Sinodo in corso.

Il Concerto, infatti, promuove l’iniziativa “Facciamo rete per l’Amazzonia”, all’interno di cui sono stati identificati due specifici interventi, alla cui realizzazione tutti possono concorrere attraverso donazioni da effettuare tramite il numero telefonico solidale 45530, attivo fino al 31 dicembre.

Scholas Occurrentes vuole sensibilizzare gli studenti delle 450.000 scuole sparse nel mondo e appartenenti alla piattaforma Scholas.social, promuovendo nelle scuole un’attività di riforestazione. L’Azione Salesiana vuole, invece, preservare la presenza, la tradizione e la cultura della popolazione indigena nel distretto di Lauaretê, a nord ovest dell’Amazzonia brasiliana, al confine con la Colombia, un luogo distante da tutto e molto spesso dimenticato dalle istituzioni politiche e sociali.

Concerto di Natale in Vaticano 2019, streaming

E’ possibile vedere il Concerto di Natale in Vaticano 2019 in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.