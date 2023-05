Concerto del 1° Maggio 2023: scaletta e ospiti

Tradizionale appuntamento della Festa dei Lavoratori, anche quest’anno torna il Concerto del 1° Maggio organizzato da da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, giunto alla 33esima edizione. Per il sesto anno consecutivo, l’evento è condotto da Ambra Angiolini, a cui si affianca Fabrizio Biggio. Il concerto va in onda su Raitre (dalle ore 15:15 alle 00:15 con una pausa dalle 19:00 alle 20:00 per le edizioni dei Telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia.

In tutto, nove ore di musica dal vivo e parole con circa cinquanta artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura. Una linea artistica che si sviluppa attorno al concept “Generazione #1M2023” segnando una nuova importante tappa nella narrazione musicale che il Concertone porta avanti da tempo.

Un evento transgenerazionale che, negli ultimi anni, ha saputo intercettare e raccontare la musica che sta per arrivare alle orecchie del pubblico nazionale. Un palco, una piazza e una platea che, annualmente, mettono in vetrina l’emporio della musica italiana.

Concerto 1° Maggio 2023, scaletta ed ospiti

Il concerto parte alle 14:00 con un. pre-show, alla presenza di Leo Gassmann, Iside, Savana funk e Camilla Magli. Nella prima parte del Concertone, inoltre, si esibiranno anche i tre vincitori di 1MNEXT, il Contest del Primo Maggio dedicato agli artisti emergenti.

Su più di mille iscritti, la giuria di qualità composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio, presidente giuria), Anna Rampinelli (Senior PM Warner Music Italy), Irma Ciccarelli (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany) ed Enrico Capuano (Cantautore), ha scelto Etta, Maninni e Still Charles. Il vincitore assoluto sarà proclamato sul palco del Concertone. Inoltre, classificatosi quarto a solo un punto dai primi tre, Wepro aprirà il pre-show del Concertone. Nella prima parte dell’evento, si esibirà anche Hermes vincitore della quinta edizione del contest “Sicurezza Stradale in Musica”.

Per quanto riguarda la scaletta del concerto vero e proprio, ecco gli artisti che si esibiranno:

Aurora;

Emma;

Lazza;

Coma_cose;

Geolier;

Carl Brave;

Tananai;

Francesco Gabbani;

Ariete;

Mr. Rain;

Piero Pelù con Alborosie;

Matteo Paolillo;

Johnson Righeira;

Mara Sattei;

Il Tre;

Baustelle;

Levante;

Aiello;

Rocco Hunt;

Bnkr44;

Gaia;

Alfa;

Giuse The Lizia;

Fulminacci;

Mille;

Neima Ezza;

Rose Villain;

Wayne;

Ciliari;

Tropea;

Napoleone;

Uzi Lvke;

L’Orchestraccia;

Epoque;

Ginevra;

Serendipity;

Paolo Benvegnù.

Da citare anche il “super ospite” di questa edizione, ovvero Luciano Ligabue che, a 17 anni di distanza dalla sua ultima partecipazione (2006), torna sul palco del Primo Maggio di Roma, sulla scia del nuovo singolo “Riderai” che anticipa il nuovo album in uscita in autunno e in attesa dei due eventi negli stadi il 5 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 14 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.