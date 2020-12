Concerto di Capodanno 2021 in tv: dove vedere il Neujahrskonzert da Vienna

Non c’è primo gennaio senza il tradizionale Concerto di Capodanno di Vienna da sempre l’appuntamento più atteso dagli appassionati di musica classica (e non) a base di valzer e polke della famiglia Strauss, senza disdegnare alcune digressioni classiche nella prima parte. Vediamo con che orari e programmi, mentre se siete interessati al Capodanno dalla Fenice di Venezia cliccate qui.

Il Neujahrskonzert viennese verrà trasmesso da Rai2 in diretta dalle ore 13,30 alle 15,50 e da Rai5 in differita dalle 21,15 alle 23,21, per la direzione di Riccardo Muti. Musiche di Johann Strauss padre e figlio, e poi principalmente di Eduard e Josef Strauss, con a concludere i due classici bis: Il bel Danubio Blu e la Marcia di Radetzky. Clicca qui per il programma completo.

È bene ricordare che tradizionalmente il concerto è diviso in due parti, e la Rai trasmette solamente la seconda. Se volete ascoltare anche la prima potete però sintonizzarvi al link subito sotto su Radio Musik, che dalle ore 11,00 trasmette il concerto integrale in collaborazione con Rai Radio3.