Concerto 1° Maggio 2020 su Rai 3: cast e scaletta

Il tradizionale concertone del Primo Maggio, che ogni anno in occasione della Festa dei Lavoratori si tiene in Piazza S. Giovanni a Roma, quest’anno è stato annullato a causa dell’emergenza sanitaria e dell’impossibilità di creare assembramenti.

Nonostante questo, si è deciso di proporre una serata interamente dedicata alla musica ed alla riflessione sui diritti dei lavoratori. Su Raitre, dalle 20:00 a mezzanotte, in diretta dal Teatro delle Vittorie ci sarà Ambra Angiolini, alla sua terza conduzione della manifestazione, che per l’occasione diventa “Musica per l’Italia–Lavoro in sicurezza: per costruire il futuro”.

Durante la serata, sono previsti interventi musicali e testimonianze pensate appositamente: omaggi per tutti i lavoratori e le lavoratrici, ma anche pensieri in vista del lavoro del futuro e della sicurezza di tutti gli italiani.

Non mancherà, ovviamente, la musica, con numerosi interventi realizzati da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. La serata andrà in onda in diretta anche su Rai Radio 2, con la conduzione di Gino Castaldo ed Ema Stokholma, mentre su RaiPlay avrà anche un canale dedicato alla lingua dei segni.

Concerto del Primo Maggio, il cast

Ecco, quindi, chi sono gli artisti che si esibiranno in questa insolita edizione del concerto del Primo Maggio:

Sting, Patty Smith, Gianna Nannini, Vasco Rossi, Zucchero, Aiello, Alex Britti, Bugo e Nicola Savino, Cristiano Godano Dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, Irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, Orchestra Accademia Di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.