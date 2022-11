Con l’aiuto del cielo, quante puntate sono?

Canale 5 torna in Francia per trovare una nuova serie tv che possa appassionare il proprio pubblico in queste settimane in cui il calcio del Mondiali la fa da padrone sulla concorrenza. Con l’aiuto del cielo è la nuova serie franco-belga che la rete ammiraglia Mediaset propone da martedì 22 novembre 2022.

Ma da quante puntate è composto Con l’aiuto del cielo? In tutto, gli episodi della prima stagione (una seconda è già stata prodotta e trasmessa) sono sei, ciascuno della durata di 90 minuti circa. La serie realizza episodi un po’ come fossero film-tv, con casi di puntata ma anche una linea orizzontale sul mistero di uno dei due protagonisti. Il finale della prima stagione, quindi, andrà in onda martedì 27 dicembre.

Con l’aiuto del cielo, la trama

Elli Taleb (Sabrina Ouazani) è capitano di Polizia a Montpellier, che nella vita privata deve anche occuparsi delle tre sorelle minori. Mentre cerca di risolvere un caso all’interno di un monastero nella campagna occitana, dove un frate è stato pugnalato, fa la conoscenza del novizio Clement (Mathieu Spinosi), giovane 33enne allevato dai frati e che conosce il mondo solo tramite i libri che ha letto.

I due si rivelano essere una coppia molto affiatata sia per quanto riguarda il caso nel monastero, ma anche per i casi che dovranno risolvere, nonostante siano molto differenti l’una dall’altro. Elli è atea; Clement è colto, arguto ed ha fiuto per le indagini, ma è anche segnato da un mistero legato al suo passato: non sa, infatti, chi siano i suoi genitori e come mai sia stato lasciato in un convento.