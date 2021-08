Con la Supercoppa Europea, ottimo esordio per Prime Video col calcio internazionale

Più o meno unanime è il giudizio positivo sull’esordio con la trasmissione da parte di Prime Video nella trasmissione di eventi di calcio internazionale live, con la finale di Supercoppa Europea tra Chelsea e Villarreal,

Ottima qualità video e nessun problema nella fruizione, almeno a parere di chi scrive, che l’ha vista mediante la Fire Stick con ottima connessione.

Ottimo anche l’esordio di Sandro Piccinini, tornato alle telecronache dopo 3 anni e pronto a rispolverare il suo linguaggio: “Incredibile”, “Prova lui, non va”, “Incredibile, ‘ccezionale”.

Con lui in cronaca troveremo Massimo Ambrosini, che farà anche parte della ricca squadra di pre e post partita, nella quale figurano, oltre a Giulia Mizzoni, che ha seguito Marco Foroni direttamente da DAZN, Clarence Seedorf, Julio Cesar, Claudio Marchisio e Luca Toni.

Prime Video, che trasmetterà la miglior partita del mercoledì, terminerà il rodaggio già la settimana prossima: mercoledì 18 agosto 2021 trasmetterà la partita Benfica-PSV e mercoledì 25 agosto 2021 trasmetterà la partita Shakhtar Donetsk-Monaco. valide per i play-off della UEFA Champions League.

Ottima, dunque, la prima, specie considerando il primo triennio accidentato di DAZN, attesa dalla prova Serie A, ma anche rispetto ai primi tempi di Sky Online, oggi Now.

L’ulteriore notizia arriva da OneFootball, che: ” è lieta di annunciare di aver ottenuto in via non esclusiva i diritti per gli highlights di tutte le 380 partite di Serie A per la stagione 2021/2022.”.

Inoltre: “Questa grande novità fa parte dell’annuncio dell’acquisizione da parte di OneFootball dei diritti esclusivi per trasmettere in Italia le partite in diretta di 12 diversi campionati e competizioni da tutto il mondo.

L’elenco dei nuovi campionati e delle nuove competizioni di cui OneFootball ha ora i diritti di trasmissione esclusiva in Italia* include la Primeira Liga portoghese, Premiership scozzese, AFC Champions League 2022, AFC Asian Qualifiers – Road to Qatar, Liga MX, Japanese J League, Chinese Super League, CONCACAF Champions League e USL Championship”. Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)