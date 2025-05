Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

L’evento benefico Con il cuore – Nel nome di Francesco, trasmesso in diretta su Rai 1 il 24 maggio 2025 alle 21:25 dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, è condotto da Carlo Conti con il coordinamento di Padre Enzo Fortunato. La serata unisce musica, spiritualità e solidarietà per raccogliere fondi a favore delle mense francescane, delle famiglie in difficoltà, delle missioni francescane in Italia e nel mondo, e delle popolazioni colpite da guerre e carestie.

Ospiti

Lucio Corsi, Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre, Gabriele Cirilli, Paolo Brosio.

Scaletta

La scaletta ufficiale non specifica l’ordine delle esibizioni, ma gli artisti sopra elencati si esibiranno con i loro brani più rappresentativi, alternandosi a testimonianze di solidarietà e interventi di Paolo Brosio, che narrerà da luoghi simbolo di Assisi. Gabriele Cirilli contribuirà con momenti di spettacolo. Carolina Rey, come inviata, condividerà storie dalle mense francescane in Italia.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram