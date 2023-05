Con il cuore – Nel nome di Francesco su Rai 1: gli ospiti della serata

Torna anche quest’anno l’appuntamento con la musica e la solidarietà di Raiuno e di Con il cuore-Nel nome di Francesco, lo spettacolo a favore dei Frati del Sacro Convento di Assisi, che da più di 20 anni aiuta chi soffre e chi si trova in difficoltà e che quest’anno sarà dedicata anche alle zone colpite dall’alluvione in Emilia Romagna.

A condurre la serata, in onda martedì 30 maggio 2023, dalle 21:25 in diretta, c’è Carlo Conti, ormai padrone di casa dell’evento. Al suo fianco numerosi ospiti, tra cui Fiorella Mannoia, Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr Rain e Amii Stewart. La location è il sagrato della Basilica superiore di San Francesco a Assisi.

Quest’anno l’intento solidale è sia quello di aiutare le Mense Francescane operanti in Italia, le famiglie italiane in difficoltà, i progetti delle Missioni Francescane operanti in Italia e tutti i Continenti e di inviare tutti gli aiuti umanitari possibili ai civili colpiti dai conflitti e dai terremoti. Per partecipare alla gara benefica basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515.

Sarà possibile sostenere la campagna raccolta fondi di Con il cuore nel nome di Francesco di Assisi fino al 15 luglio donando 2 euro al 45515 con un sms da cellulare Windtre, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coop voce, Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa Tim, Vodafone, Windtre, Fastweb e Tiscali e 5 euro per le chiamate da rete fissa Twt, Convergenze, Postemobile.

Anche quest’anno, la trasmissione sarà resa accessibile ai non vedenti ed ai sordi, nel pieno spirito del Servizio pubblico, grazie all’impegno di Rai Pubblica Utilità. Sarà disponibile l’audiodescrizione, in diretta su Raiuno e in simulcast su RaiPlay; inoltre l’intera manifestazione avrà sottotitoli in diretta in contemporanea e dallo studio Tv1 del Centro di Produzione Tv di Napoli quattro performer e due interpreti Lis realizzeranno nella lingua dei segni italiana una produzione parallela dell’intero concerto per il pubblico presente e per la messa in onda su RaiPlay. Anche quest’anno Con il Cuore Nel nome di Francesco andrà anche in onda in diretta radiofonica su Rai Radio1.