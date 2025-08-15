Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 15 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film Con chi viaggi. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Con chi viaggi – Trama

Con chi viaggi è una commedia on the road a tinte noir del 2022, diretta dal duo YouNuts! (Niccolò Celaia e Antonio Usbergo). Il film, girato quasi interamente all’interno di un’auto, è un remake della commedia spagnola Con quién viajas (2021).

Quattro sconosciuti si incontrano grazie a un’app di car-sharing per un viaggio da Roma a Gubbio. Paolo, il conducente, è un uomo affabile ma irrequieto che sembra nascondere un segreto. Michele e Anna, seduti dietro, fingono di non conoscersi, ma il loro passato comune emerge gradualmente. Elisa, l’altra passeggera, scopre di avere un legame speciale con Paolo, rivelato solo nel corso del viaggio. Quello che inizia come un normale tragitto si trasforma in un’avventura piena di equivoci, risate, sospetti e colpi di scena, dove ogni personaggio cela qualcosa. Il viaggio diventa un percorso di rivelazioni che cambierà le loro vite.

Con chi viaggi – Cast

Pasquale Petrolo (Lillo): Paolo, il guidatore con un passato misterioso.

Fabio Rovazzi: Michele, un millennial silenzioso con segreti da nascondere.

Alessandra Mastronardi: Anna, una donna polemica con un legame passato con Michele.

Michela De Rossi: Elisa, una ragazza semplice che scopre un rapporto speciale con Paolo

