Con Air, film su Rai2: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, mercoledì 10 dicembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda in prima tv il film Con Air. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Con Air – Trama

Con Air (titolo originale: Con Air) è un action thriller del 1997 diretto da Simon West al suo esordio cinematografico, prodotto da Jerry Bruckheimer e scritto da Scott Rosenberg. Il film, noto per le sue sequenze d’azione esagerate, gli effetti speciali e una colonna sonora iconica (con hit come “How Do I Live” di Trisha Yearwood), ha incassato oltre 224 milioni di dollari al botteghino mondiale e detiene un rating del 6.9/10 su IMDb da oltre 336.000 voti. È un classico del genere “buddy cop in volo” con un mix di umorismo nero, violenza e redenzione.

Cameron Poe (Nicolas Cage), ex Ranger dell’esercito USA decorato con la Purple Heart, è stato condannato a otto anni di prigione per omicidio colposo: in un bar, ha ucciso un aggressore ubriaco che aveva attaccato lui e sua moglie incinta, Tricia (Monica Potter). Rilasciato in libertà condizionale, Poe sale a bordo del “Jailbird”, un aereo militare modificato per il trasporto di prigionieri (noto come “Con Air”), diretto da un penitenziario californiano verso una super-prigione in Alabama. L’obiettivo? Riunirsi con Tricia e la figlia Casey, che non ha mai conosciuto.

A bordo, tra i detenuti più pericolosi d’America – descritti come “predatori puri” – c’è Cyrus “The Virus” Grissom (John Malkovich), un genio criminale psicopatico che pianifica una fuga audace con l’aiuto di complici come il militante nero Nathan “Diamond Dog” Jones (Ving Rhames), il cannibale Garland “The Marietta Mangler” Greene (Steve Buscemi) e altri fuorilegge feroci. Durante il volo, i prigionieri prendono il controllo dell’aereo, uccidendo guardie e deviando la rotta verso Las Vegas per un atterraggio forzato e una fuga spettacolare.

Poe, con il suo codice d’onore e abilità militari, si finge complice per sabotare il piano dall’interno, mentre all’esterno l’agente dei Marshal Vince Larkin (John Cusack) e la sua squadra (inclusa l’agente DEA Duncan Malloy, Colm Meaney) inseguono l’aereo in elicotteri e caccia. Tra inseguimenti aerei mozzafiato, esplosioni, un atterraggio caotico sulla Strip di Las Vegas e un confronto finale nel tunnel sotterraneo, Poe deve bilanciare la sopravvivenza, proteggere innocenti (come il suo compagno di cella, il diabetico “Baby-O” O’Dell, Mykelti Williamson) e fermare i criminali prima che raggiungano la libertà.

Il film culmina in un’esplosione di violenza e redenzione, con Poe che riscatta il suo passato e “conquista” l’aria.La trama è un rollercoaster di adrenalina pura, con tocchi ironici (come i criminali che cantano inni gospel) e un messaggio sul perdono, ma non manca di cliché hollywoodiani: eroe indistruttibile, villain carismatici e stunt over-the-top (molti girati sul set del Sands Hotel a Las Vegas, demolito poco dopo).

Con Air – Cast

Nicolas Cage – Cameron Poe

John Cusack – Agente Vince Larkin

John Malkovich – Cyrus “The Virus” Grissom

Ving Rhames – Nathan “Diamond Dog” Jones

Steve Buscemi – Garland “The Marietta Mangler” Greene

Mykelti Williamson – “Baby-O” O’Dell

Colm Meaney – Agente Duncan Malloy

Monica Potter – Tricia Poe