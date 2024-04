Comedy Match, sul Nove il nuovo programma con Katia Follesa: regole e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Un nuovo programma comico per far ridere il pubblico: è quello che propone il Nove con Comedy Match, in onda da giovedì 25 aprile 2024, alle 21:25, anche in streaming su Discovery+ (dove la prima puntata è stata pubblicata in anteprima il 18 aprile).

Nelle cinque puntate (più un “best of”) varie squadre di comici dovranno sfidarsi in una serie di sfide di improvvisazione, sotto la guida di Katia Follesa, conduttrice del programma che ha anche collaborato alla sua ideazione ed alla selezione del cast.

Ma come funziona Comedy Match? In ogni puntata la sfida si snoda attraverso una serie di round di durata e tema variabili, che attingono alle seguenti categorie: sitcom, music, televisione, duello, dance, cinema, social, l’intervista.

Al termine di ogni round il pubblico in studio vota per la propria squadra preferita, aggiungendo un punto al punteggio totale. Lo scontro finale arriva con la Comedy Battle, ovvero il round finale dello show che, a differenza di tutti gli altri, mette in palio ben 3 punti e dunque può modificare il risultato parziale della sfida. La squadra che avrà totalizzato il punteggio più alto verrà proclamata vincitrice.

A proposito del cast, invece, le squadre sono composte da una capitana d’eccezione e da quattro comici. Nelle diverse puntatele capitane che si alterneranno alla guida di ciascuna squadra sono: Maria Di Biase, Paola Minaccioni, Debora Villa e Marta Zoboli.

Gli artisti che nelle varie puntate compongono le squadre, invece, sono Andrea Pisani, Angelo Pisani, Scintilla, Carlo Amleto, Federico Basso, Gianluca De Angelis, Francesco Pannofino, Luca Peracino e Gigi Rock.

Comedy Match è un programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, scritto da Graziano Cutrona, Luciano Federico, Alessandro Mannucci, Ennio Meloni, Alessio Parenti e Romina Ronchi. Regia di Rinaldo Gaspari.