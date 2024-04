Comedy Match su NOVE: orari, puntate, comici e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Comedy Match è un programma in onda in prima serata su NOVE che debutta stasera, giovedì 25 aprile in prima serata, con una formula tutta nuova: una sfida esilarante all’insegna dell’improvvisazione tra due squadre di comici capitanate da donne brillanti.

Le sfide

Ogni puntata metterà alla prova le squadre con diverse tipologie di sfide a tema variabile, attingendo da categorie come sitcom, musica, televisione, duello, danza, cinema, social e interviste. Il pubblico in studio avrà il potere di votare la propria squadra preferita al termine di ogni round, assegnando un punto al punteggio totale.

La Comedy Battle

Il vero clou dello show arriva con la Comedy Battle, un round finale che mette in palio ben 3 punti e che può ribaltare le sorti della sfida. Solo la squadra con il punteggio più alto alla fine della puntata potrà essere proclamata vincitrice.

Dietro le quinte

Comedy Match è un programma prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, con la regia di Rinaldo Gaspari. La scrittura è curata da un team di autori di talento: Graziano Cutrona, Luciano Federico, Alessandro Mannucci, Ennio Meloni, Alessio Parenti e Romina Ronchi.

Comedy Match – Le squadre

Capitana Maria Di Biase: Andrea Pisani, Angelo Pisani, Scintilla, Carlo Amleto

Capitana Paola Minaccioni: Federico Basso, Gianluca De Angelis, Francesco Pannofino, Luca Peracino

Capitana Debora Villa: (da definire)

Capitana Marta Zoboli: (da definire)

Comedy Match – puntate in streaming

Le puntate di Comedy Match possono essere viste in streaming sul sito ufficiale di discovery+. Su questo portale, inoltre, è possibile vedere tutte le puntate della tre precedenti stagioni e i nuovi episodi che vengono caricati sùbito dopo la messa in onda televisiva.