Come vedere Un altro domani in tv e su Mediaset Play?

A volte, stare al passo con gli episodi di una soap opera non è facile. Magari la si inizia e poi, per un motivo o per l’altro, non si riesce a vedere la messa in onda delle puntate successive, anche se il racconto sembra essere interessante. Potrebbe succedere anche con Un altro domani, la nuova soap opera spagnola che Canale 5 manda in onda a partire da lunedì 6 giugno 2022.

E’ possibile vedere Un altro domani su Mediaset Play? La risposta è sì: la soap viene trasmessa anche in diretta streaming durante la messa in onda su Canale 5, dal lunedì a venerdì dalle 14:45 alle 15:50 circa. Per ora, non sono previste repliche su altri canali.

Se non riuscite a connettervi su Mediaset Play per poter vedere la puntata in diretta streaming, non ci sono problemi: il sito dà anche, infatti, la possibilità di vedere e rivedere gli episodi in modalità on demand, quindi quando si ha tempo, in qualsiasi momento della giornata. A questo link la pagina ufficiale della soap, che è aggiornata ogni giorno con i nuovi episodi, ma anche con i promo e le news.

Un altro domani è una soap opera spagnola, andata in onda su La 1 (la tv pubblica iberica) con il titolo Dos Vidas. Particolarità della serie è che racconta due differenti storie ambientate in due altrettanto differenti epoche storiche -i giorni nostri e gli Anni Cinquanta-, accomunate però dal fatto che le due protagoniste, Julia (Laura Ledesma) e Carmen (Amparo Pinero) sono in realtà nipote e nonna.

La serie è andata in onda in Spagna dal gennaio 2021 al febbraio 2022: poi, la rete ha deciso di cancellarla a causa dei bassi ascolti. Dopo aver debuttato con una media di 995.000 telespettatori, nel corso dei mesi il pubblico è calato, fino a raggiungere una media di 608.000 persone.

Nonostante questo, la serie è stata venduta all’estero, in Italia, Francia, Finlandia, Norvegia, Lituania e diversi paesi Nordafricani. Un’attenzione confermata anche dal premio assegnatole quale migliore serie di day-time, alla 60ª edizione del Festival Rose D’Or, uno degli eventi più prestigiosi del settore televisivo spagnolo.