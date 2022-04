Come una volta – Un amore da favola su NOVE: orari e puntate

Come una volta – Un amore da favola è un nuovo programma della categoria dating show, che unisce le dinamiche del reality e del dating a quelle insolite di un viaggio nel tempo. Infatti, i 12 ragazzi protagonisti torneranno indietro nel tempo, esattamente nel 1821 e verranno trasformati in perfetti principi e principesse.

Si tratta, quindi, di un vero e proprio esperimento sociale, in cui per 4 settimane i protagonisti dovranno abbandonare i loro abiti del ventunesimo secolo per infilarsi corsetti e doppiopetto e cimentarsi in camminate a cavallo, passeggiate tra le rose e doni di corteggiamento. Si parte da mercoledì 20 aprile con il primo episodio che andrà in onda su NOVE e anche su Real Time, a partire dalle ore 21.25.

Come una volta – Un amore da favola: i protagonisti

Chi sono i protagonisti di Come una volta – Un amore da favola? A prendere la scena del nuovo programma in onda su NOVE sono 12 ragazzi di età compresa tra i 20 e 30 anni. Per la precisione, le damigelle sono Aurora, Clelia, Gabriela, Glenda, Matilda e Sofia, mentre i gentiluomini sono Cristiano, Davide, Joseph, Riccardo, Rocco e Ruben.

Come una volta – Un amore da favola: episodi in streaming

Le puntate di Come una volta – Un amore da favola possono essere viste in diretta streaming sul sito ufficiale di discovery+. Su questo portale, inoltre, sono già disponibili tutti i 7 episodi della prima stagione, visibili in anteprima per tutti gli abbonati.