Come una madre, trama seconda puntata

Il 9 febbraio 2020, su Raiuno, va in onda la seconda puntata di Come una madre, la fiction con Vanessa Incontrada che a metà tra la favola dark ed il road movie porta il pubblico a compiere un viaggio lungo l’Italia ma anche e soprattutto dentro le anime dei protagonisti.

La protagonista, infatti, dopo aver perso il figlio cerca la solitudine nel paese in cui è nata, ma si vede costretta invece a fuggire con due bambini, figli della sua vicina di casa, diventati oggetto della caccia di alcuni misteriosi sicari. La donna, in questo modo, troverà un nuovo senso della vita e la forza di andare avanti. Nel cast della serie compaiono anche Simone Montedoro (Lino), Giuseppe Zeno (Kim), Sebastiano Somma (Massimo) e Katia Ricciarelli (Elisa).

Come una madre, seconda puntata

Il rapporto tra Angela e i bambini si fa sempre più profondo mentre cercano di raggiungere Roma e di sfuggire agli inseguitori. Strada facendo, incontrano pericoli e avventure che li portano a conoscersi. Nel corso del viaggio Angela racconta a Bruno (Tancredi Testa) e Valentina (Crystal Deglaudi) la sua storia, ma gli inseguitori sono di nuovo sulle loro tracce…

Come una madre, streaming

E’ possibile vedere Come una madre in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.