Come una madre, la fiction: il cast

C’è Vanessa Incontrada alla guida del cast di Come una madre, la miniserie di Raiuno in onda dal 2 febbraio 2020. L’attrice, protagonista di numerosi fiction Rai di successo, questa volta interpreta Angela Graziani, una donna che dopo la perdita del figlio Matteo si rifugia nel paese in cui è cresciuta in cerca di solitudine.

Qui, però, viene travolta da una serie di vicende che non solo la costringono alla fuga, ma che la vedono anche dover proteggere due bambini, inseguiti da dei misteriosi assassini. In questo viaggio, i tre incontreranno numerosi personaggi, alcuni amici ed altri nemici. Scopriamo insieme, quindi, il cast di Come una madre.

Vanessa Incontrada è Angela Graziani

Angela Graziani è una donna empatica, solare, che a Roma fa l’assistente sociale. Ma la recente perdita del figlio Matteo di nove anni l’ha spezzata. Si è separata dal marito Lino (Simone Montedoro) ed è tornata nella vecchia casa di famiglia, sull’isola dove è nata. Cerca di ritrovare se stessa, di gestire il dolore, con l’unica compagnia del suo cane, Antò. Angela è una persona normale, che ha subìto un grande trauma, ma conserva in sé una capacità di reagire, cambiare, tornare a vivere e dedicarsi agli altri che, una volta suscitate dalla necessità di aiutare qualcuno più debole di lei, la spingono ad affrontare pericoli e situazioni eccezionali. È un’eroina che non vuole essere tale. Una che non si volta dall’altra parte di fronte all’ingiustizia.

