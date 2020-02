Come una madre fiction 2020, s1e1: trama prima puntata

Il 2 febbraio 2020, su Raiuno, va in onda la prima puntata di Come una madre, la fiction con Vanessa Incontrada che a metà tra la favola dark ed il road movie porta il pubblico a compiere un viaggio lungo l’Italia ma anche e soprattutto dentro le anime dei protagonisti.

La protagonista, infatti, dopo aver perso il figlio cerca la solitudine nel paese in cui è nata, ma si vede costretta invece a fuggire con due bambini, figli della sua vicina di casa, diventati oggetto della caccia di alcuni misteriosi sicari. La donna, in questo modo, troverà un nuovo senso della vita e la forza di andare avanti. Nel cast della serie compaiono anche Simone Montedoro (Lino), Giuseppe Zeno (Kim), Sebastiano Somma (Massimo) e Katia Ricciarelli (Elisa).

Come una madre, prima puntata

Episodio 1

Angela Graziani (la Incontrada) ha perso suo figlio e si rifugia nella casa della sua famiglia su un’isola. Qui incontra una vicina, Elena (Eleonora Giovanardi), madre di due bambini, Bruno (Tancredi Testa) e Valentina (Crystal Deglaudi), che hanno più o meno la stessa età che aveva Matteo, il figlio di Angela.

L’incontro con i figli della vicina scatena in Angela una tempesta di ricordi e di emozioni. Un giorno la nuova amica chiede ad Angela di tenerle i bambini per qualche ora. Lei deve andare ad incontrare un uomo dal nome esotico e misterioso “Kim”, che, dice, la aiuterà ad uscire da un guaio molto brutto. Ma Elena non torna e per Angela, Bruno e Valentina è l’inizio di una terribile, ma poi straordinaria avventura.

Episodio 2

I Servizi Segreti dubitano del racconto di Angela e credono che la donna sia coinvolta nell’omicidio di Elena. Con la complicità di Gianni, Angela decide così di scappare con i bambini, per proteggere loro e proteggere sé stessa.

Come una madre, streaming

E’ possibile vedere Come una madre in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.