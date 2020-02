Come una madre con Vanessa Incontrada, trama ultima puntata

Il 16 febbraio 2020, su Raiuno, va in onda l’ultima puntata di Come una madre, la fiction con Vanessa Incontrada che a metà tra la favola dark ed il road movie porta il pubblico a compiere un viaggio lungo l’Italia ma anche e soprattutto dentro le anime dei protagonisti.

La protagonista, infatti, dopo aver perso il figlio cerca la solitudine nel paese in cui è nata, ma si vede costretta invece a fuggire con due bambini, figli della sua vicina di casa, diventati oggetto della caccia di alcuni misteriosi sicari. La donna, in questo modo, troverà un nuovo senso della vita e la forza di andare avanti. Nel cast della serie compaiono anche Simone Montedoro (Lino), Giuseppe Zeno (Kim), Sebastiano Somma (Massimo) e Katia Ricciarelli (Elisa).

Come una madre, ultima puntata

Episodio 5

Nonostante l’insperato aiuto di un uomo misterioso e il rifugio in un luogo bellissimo e remoto, per Angela e i bambini tutto sembra essere perduto e il momento dello scontro finale si avvicina sempre più. Ma, ad un passo dal baratro, un segreto sepolto nel passato della famiglia di Bruno (Tancredi Testa) e Valentina (Crystal Deglaudi) torna a galla.

Episodio 6

Angela e i bambini sono al sicuro nel monastero, ma i servizi segreti sono sulle loro tracce e il momento della verità si avvicina.

Come una madre, streaming

E’ possibile vedere Come una madre in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.