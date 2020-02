Come una madre 2, la seconda stagione ci sarà?

Dopo sei episodi e tre prime serate, Come una madre, la fiction di Raiuno con Vanessa Incontrada, giunge a conclusione. La serie ha un finale che chiude praticamente tutte le linee narrative raccontate nell’arco della stagione, ma non è da escludere che ci possano essere delle possibilità di una seconda stagione.

Sul fronte ascolti, i primi due episodi sono stati visti da una media di 5.075.000 telespettatori (20,7% di share), numeri ottimi per Raiuno, che anche per questo potrebbe valutare un seguito. C’è però da tenere conto anche della disponibilità della protagonista Vanessa Incontrada, molto richiesta anche per altre fiction ed a teatro, e le idee che potrebbe avere lo sceneggiatore e regista della serie tv Andrea Porporati.

Una seconda stagione, infatti, dovrebbe raccontare una nuova avventura per Angela (la Incontrada), Valentina (Crystal Deglaudi) e Bruno (Tancredi Testa). Nel cast, inoltre, potrebbe tornare anche Sforza, interpretato da Sebastiano Somma. L’attore, intervistato da Telepiù, ha detto che gli piacerebbe vestire ancora i panni dell’agente segreto:

“Alla fine delle tre puntate della fiction la storia potrebbe essere considerata chiusa, ma non esclude che ci possano essere degli spunti per un seguito. A me piacerebbe approfondire questo personaggio che mi ha lasciato ancora dei piccoli vuoti da riempire”.

Non resta che aspettare, quindi, che la Rai si decida in merito e possa quindi dare un seguito a Come una madre ed alle vicenda di Angela.