Questa sera, giovedì 24 aprile 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto – Trama

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto è il sequel della commedia italiana del 2017, diretto da Riccardo Milani.

Tre anni dopo la loro breve relazione, Monica (Paola Cortellesi) e Giovanni (Antonio Albanese) si sono separati. Monica finisce in carcere a Roma per un furto compiuto dalle sue sorelle gemelle, che hanno nascosto merce rubata nel suo locale “Pizza e Samosa”. Chiede aiuto a Giovanni, ora impegnato con la giovane Camilla (Sarah Felberbaum) in un progetto culturale in periferia. Giovanni riesce a commutare la pena di Monica in servizi sociali presso una parrocchia guidata da Don Davide (Luca Argentero).

Mentre i loro figli, Alessio e Agnese, si rincontrano a Londra e scoprono che Agnese è incinta, Monica e Giovanni si riavvicinano, nonostante le loro differenze. Decidono di annunciare la loro relazione durante un pranzo a Coccia di Morto con le famiglie, ma l’evento porta a sorprese inaspettate. La commedia mescola risate e riflessioni sui contrasti sociali tra centro e periferia.

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto – Cast

Paola Cortellesi: Monica, ex cassiera tatuata di Bastogi

Antonio Albanese: Giovanni, intellettuale radical chic

Luca Argentero: Don Davide, prete carismatico

Sarah Felberbaum: Camilla, nuova compagna di Giovanni

Claudio Amendola: Sergio, ex marito di Monica

Sonia Bergamasco: Luce, ex moglie di Giovanni

Simone de Bianchi: Alessio, figlio di Monica

Alice Maselli: Agnese, figlia di Giovanni

Valentina Giudicessa e Alessandra Giudicessa: Pamela e Sue Ellen, gemelle cleptomani

Franca Leosini: se stessa (cameo)

