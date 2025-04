Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, giovedì 17 aprile 2025, alle 21:20 in tv su Canale5, va in onda il film Come un gatto in tangenziale. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Come un gatto in tangenziale – Trama

Come un gatto in tangenziale è una commedia italiana del 2017 diretta da Riccardo Milani, trasmessa su Canale 5 il 17 aprile 2025.

Giovanni (Antonio Albanese), un intellettuale benestante che lavora per un think tank del Parlamento europeo, vive nel centro storico di Roma e predica l’integrazione sociale. Monica (Paola Cortellesi), ex cassiera di supermercato, abita nella periferia degradata di Bastogi, affrontando quotidianamente le difficoltà dell’integrazione. I due, appartenenti a mondi opposti, si incontrano quando i loro figli adolescenti, Agnese (figlia di Giovanni) e Alessio (figlio di Monica), si fidanzano.

Decisi a interrompere la relazione dei ragazzi, Giovanni e Monica iniziano a frequentarsi, entrando l’uno nel mondo dell’altro: Giovanni si ritrova in una caotica multisala di periferia, lontano dai suoi cinema d’essai, mentre Monica finisce nella raffinata Capalbio, tra intellettuali e conversazioni astruse. Tra incomprensioni e momenti esilaranti, nasce un’attrazione inaspettata, ma entrambi sanno che la loro storia potrebbe essere fragile, “come un gatto in tangenziale”. Sullo sfondo, il film offre uno spaccato ironico delle disuguaglianze sociali e dei pregiudizi tra centro e periferia.

Come un gatto in tangenziale – Cast

Paola Cortellesi interpreta Monica, ex cassiera tatuata e verace, residente a Bastogi.

Antonio Albanese è Giovanni, avvocato e intellettuale radical chic del centro di Roma.

Sonia Bergamasco nel ruolo di Luce, ex moglie di Giovanni e madre di Agnese.

Claudio Amendola interpreta Sergio, ex marito di Monica, appena uscito dal carcere.

Alice Maselli è Agnese, la figlia di Giovanni, fidanzata con Alessio.

Simone De Bianchi è Alessio, il figlio di Monica, ragazzo di periferia.

Luca Angeletti nel ruolo di Giulio.

Antonio D’Ausilio interpreta Francesco.

Valentina Giudicessa e Alessandra Giudicessa sono Pamela e Sue Ellen, le gemelle cleptomani, zie di Alessio.

Franca Leosini appare in un cameo come se stessa.

Patrizia Loreti è Lavinia.

