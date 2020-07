Come sorelle, la prima puntata: trama e streaming

L’8 luglio 2020, su Canale 5, va in onda la prima puntata di Come sorelle, la nuova serie tv turca proveniente da Star Tv, la stessa televisione che in passato ha mandato in onda successi come Cherry Season e Bitter Sweet. In questo caso, la serie è un family drama ricco di misteri che ruotano intorno alle tre protagoniste, tre sorelle che non sapevano l’una dell’esistenza dell’altra.

Nel cast della serie compaiono, tra gli altri, Sevda Erginci (İpek), Melis Sezen (Deren), Elifcan Ongurlar (Çilem), Özge Özacar (Azra) e Yurdaer Okur (Tekin).

Come sorelle, la prima puntata

Ipek Gencer sta per sposare Tekin Malik, l’uomo che ha distrutto la sua famiglia impossessandosi di tutte le ricchezze del padre. Poco prima delle nozze riceve una lettera, che le rivela che sarebbe stata adottata e avrebbe due sorelle: Deren e Çilem.

Sconvolta, Ipek decide di invitarle al matrimonio per conoscerle. Dopo aver scoperto di essere stata adottata, Deren, quasi per disperazione, accetta l’invito di Ipek; e da lei arriva anche Azra, amica di Cilem dai tempi dell’orfanotrofio, senza rivelare chi sia in realtà.

Tra le tre ragazze nasce un’intesa, soprattutto per difendere Ipek, che sta per sposare un uomo violento che non ama, solo per vendicare la morte del padre adottivo. Dopo la cerimonia, l’ennesimo accesso d’ira di Tekin si trasforma in una tragedia: le ragazze per difendersi lo uccidono e occultano il cadavere.

Come sorelle, streaming

E’ possibile vedere Come sorelle in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.