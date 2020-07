Come sorelle, la terza puntata: trama e streaming

Il 22 luglio 2020, su Canale 5, va in onda la terza puntata di Come sorelle, la nuova serie tv turca proveniente da Star Tv, la stessa televisione che in passato ha mandato in onda successi come Cherry Season e Bitter Sweet. In questo caso, la serie è un family drama ricco di misteri che ruotano intorno alle tre protagoniste, tre sorelle che non sapevano l’una dell’esistenza dell’altra.

Nel cast della serie compaiono, tra gli altri, Sevda Erginci (İpek), Melis Sezen (Deren), Elifcan Ongurlar (Çilem), Özge Özacar (Azra) e Yurdaer Okur (Tekin).

Come sorelle, la terza puntata

Sinan (Seçkin Özdemir) viene accusato dell’omicidio di Tekin, ma poi rilasciato per mancanza di prove con l’obbligo di non lasciare la città. Cahide (Ece Uslu) decide di scendere a patti con Cemal (Emre Kınay): lo sposerà, se lui starà lontano dalle sue figlie. Ma l’accordo tra loro non si concluderò, perché Gulistan (Çiçek Acar) avverte Cahide che Cemal non ha alcuna intenzione di uscire dalla vita delle sue ragazze.

Azra e Cilem si incontrano per caso in un ristorante a Izmir e Cilem le giura che gliela farà pagare. Ipek, grazie a l’aiuto di Refik (Melih Selçuk), è sicura di riuscire a pagare la prima delle tre rate del debito contratto da suo marito Tekin. Ma Cemal, per farla pagare a Cahide, fa bruciare tutto l’olio che doveva essere venduto, gettando Ipek nella disperazione.

Come sorelle, streaming

E’ possibile vedere Come sorelle in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione On Demand. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.