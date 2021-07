Come seguire in diretta e streaming il lancio della New Shepard di Jeff Bezos?

Il 20 luglio 2021 sarà una giornata che entrerà nella Storia dei viaggi spaziali: è infatti la data del primo volo suborbitale con civili della Storia. La “New Shepard” di Jeff Bezos, infatti, porterà nello spazio per un breve volo di una decina di minuti il 18enne Oliver Daemen e l’aviatrice 82enne Wally Funk (il più giovane e il più anziano astronauta nella storia dei voli spaziali), lo stesso Bezos e suo fratello Mark.

Ma come seguire il lancio della “New Shepard” di Jeff Bezos? In Italia è possibile assistere alla diretta su Focus, al canale 35 del Digitale terrestre (così come in streaming su Mediaset Play): dalle 14:30 è prevista una diretta con il commento di Luigi Bignami che seguirà ogni fase del volo, da quelle preparatorie all’atterraggio, con ospiti in studio e collegamenti.

La stessa diretta sarà proposta, in replica, sempre nella giornata, ma alle 22:15. Da segnalare che il palinsesto di Focus sarà tutto dedicato a questo evento: alle 16:00 andrà in onda Dossier Bezos: chi è il papà di Blue Origin?, alle 17:00 Ancient Planet: storia naturale della Terra.

Alle 17:30 sarà trasmesso La grande corsa nello spazio, mentre alle 19:15 Il giorno in cui camminammo sulla Luna. Infine, prima della replica del volo, alle 21:15 ci sarà Segreti astronomici: la Luna. Questi ultimi due speciali vanno in onda in occasione del 52esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, avvenuto proprio il 20 luglio 1969.

Informazioni sulla New Shepard

Il volo dà il reale avvio al turismo nello spazio, in condizioni di microgravità, fuori dall’atmosfera terrestre. A bordo del volo inaugurale della start up “Blue Origin”, il proprietario e secondo uomo più ricco del mondo, fondatore e presidente esecutivo di Amazon, nonché proprietario del Washington Post. Lo studente olandese e una delle Mercury 13, donne selezionate dalla NASA per diventare astronaute, ma mai partite.

Il mezzo di Bezos supererà la Linea di Kármán (il confine che delimita l’altezza di 100km dal livello del mare), uscendo dall’atmosfera ed entrando nello spazio esterno. La durata del volo sarà di dieci minuti: nei primi tre, il velivolo accelererà fino a raggiungere la velocità di Mach 3, soglia oltre la quale i passeggeri inizieranno a non avvertire più la gravità.

Nei successivi tre minuti, il velivolo raggiungerà l’Apogeo e inizierà la discesa, sempre in condizioni di microgravità. I paracadute, infine, rallenteranno la capsula fino a un miglio/h, velocità alla quale avverrà l’atterraggio, nel Deserto di Chihuahua, nel Texas occidentale, a dieci minuti dal decollo.