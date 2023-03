Come finisce Sei Donne – Il mistero di Leila? La trama dell’ultima puntata

Martedì 14 marzo 2023, su Raiuno, è andata in onda la terza ed ultima puntata di Sei Donne – Il mistero di Leila, la fiction scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta (già autori in passato di numerose fiction dedicate all’universo femminile) e diretta da Vincenzo Marra.

Nel finale, la Pm Anna Conti (Maya Sansa), aiutata dall’Ispettore Emanuele Liotta (Alessio Vassallo) cerca di capire cosa sia davvero successo a Leila (Silvia Dina Pacente), la giovane di cui si sono perse le tracce e che sembra essersi allontanata volontariamente con il patrigno Gabriele (Maurizio Lastrico). Ma è andata davvero così?

L’ultima puntata di Sei Donne

Nell’ultima puntata, i nodi vengono al pettine: Anna, dopo aver sospettato di Atu, fratello di Aysha (Cristina Parku), parla con la professoressa di Leila, che le racconta che alla riprese dell’anno scolastico la ragazza era cambiata, diventando più triste e prendendo voti meno alti. La professoressa ricorda una poesia di Leila, in cui parla di farfalle che la guardavano senza aiutarla.

Anna ed Emanuele raggiungono la casa al mare di Gabriele, dove Leila passava le estati e dove è morta suicida Giulia (Giulia Fiume), la madre della ragazza. Qui incontrano Fabio, un ragazzo con cui Leila aveva decido di perdere la verginità. Ma Fabio racconta che di punto in bianco Leila gli aveva detto di sparire.

Anna continua a pensare a quel dettagli delle farfalle scritto da Leila e, mentre si trova nella camera della ragazza, capisce: si riferisce alle farfalle della carta da parati, che Leila guardava mentre subiva violenza sessuale da Gabriele.

La Pm non ha prove per dimostrarlo, e convoca in Procura la zia Michela (Ivana Lotito), l’allenatrice Alessia (Denise Tantucci) e la vicina di casa Viola (Isabella Ferrari). A loro dice che il caso sarà archiviato, ma espone anche la sua teoria.

Secondo Anna, la madre di Leila aveva scoperto la pedofilia di Gabriele e si era scagliata contro di lui. L’uomo, preso da un raptus, l’ha uccisa gettandola dal terrazzo della casa al mare. Leila ha raccontato delle violenze solo ad Aysha, che chiama dopo aver ucciso, colpendolo, Gabriele. L’amica l’aiuta inscenando la sua fuga. Per farlo, però, ha bisogno della complicità di Michela, Alessia e Viola.

Le tre rinnegano questa versione dei fatti, ma scopriamo che è andata davvero così: il corpo di Gabriele è stato nascosto nello scantinato di Viola, mentre Enrico (Simone Borrelli) le ha aiutate a creare delle false piste.

Anna, come detto, non ha però prove a sufficienza per dimostrarlo e non le resta che dedicarsi alla sua vita: smette di bere e si preoccupa della serenità del figlio Tiziano (Filippo Marsili). Nelle ultime scene, però, in Procura viene raggiunta da Leila, insieme ad Aysha: la ragazza non vuole più scappare ed ha deciso di confessare.