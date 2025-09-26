Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Tony Maiello è uno dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show, al via stasera su Rai1. Anche il suo è un nome emergente nello showbiz, vediamo di conoscerla meglio (debutterà imitando Olly).

Chi è Tony Maiello, da X Factor a TQ Show

Tony Maiello, all’anagrafe Antonio Maiello, nato il 15 marzo 1989 a Castellammare di Stabia (Napoli), è diventato famoso principalmente grazie alla sua partecipazione alla prima edizione di X Factor Italia nel 2008, dove si è classificato quarto nella squadra di Mara Maionchi, attirando l’attenzione del pubblico con la sua voce e il talento compositivo. Questo debutto televisivo lo ha portato a firmare con l’etichetta indipendente Non ho l’età (gestita da Maionchi e Alberto Salerno), con cui ha pubblicato l’EP Ama calma nel 2009 e il singolo omonimo, seguito da Fidati di me.

Ha avuto il suo momento di grazia nel 2010, quando ha vinto la categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo con il brano Il linguaggio della resa, che ha debuttato alla prima posizione della classifica italiana dei singoli e ha venduto oltre 30.000 copie. Questo successo ha consolidato la sua popolarità, portando all’album omonimo e a ulteriori singoli come Come gli altri.

Dopo un periodo di difficoltà, negli anni successivi si è affermato come autore, scrivendo hit per artisti come Laura Pausini (200 note), Giorgia (Credo e Come neve con Marco Mengoni), Francesco Renga (Guardami amore) e Marco Mengoni (Muhammad Ali), collaborando con nomi come Davide Simonetta. La partecipazione come concorrente alla 15ª edizione di Tale e Quale Show per lui potrebbe rappresentare una nuova svolta nella sua carriera.

