Samuele Cavallo è uno dei nuovi concorrenti di Tale e Quale Show, al via stasera su Rai1. Anche il suo è un nome emergente nello showbiz, vediamo di conoscerla meglio (debutterà imitando Olly).

Chi è Samuele Cavallo, Un posto al sole

Samuele Cavallo, nato l’11 gennaio 1988 a Fasano (in provincia di Brindisi, Puglia), è diventato famoso principalmente grazie alla sua interpretazione del personaggio di Samuel Piccirillo nella longeva soap opera Un posto al sole su Rai 3, ruolo che ricopre dal 2018 e che lo ha reso un volto amatissimo dal pubblico televisivo italiano.

A soli 16 anni ha lasciato la Puglia per trasferirsi a Roma e studiare recitazione presso l’Accademia La Cometa, esordendo nel 2005 nel film “La terra” di Sergio Rubini. La vera svolta è arrivata con la soap, dove il suo personaggio – un aiuto chef appassionato di musica, comico e goffo – ha conquistato gli spettatori, mescolando elementi di dramma quotidiano e performance canore. Prima di allora, ha partecipato a musical, al corpo di ballo di fiction come “Fratelli di Crozza” e a piccoli ruoli, ma è il successo in “Un posto al sole” ad averlo reso noto a livello nazionale.

Nel 2025, la sua visibilità è in procinto di aumentare ulteriormente con la partecipazione come concorrente alla 15ª edizione di “Tale e Quale Show”. Attore, musicista e cantautore (con singoli come “Cos’è un papà”), Cavallo ha così consolidato la fama nata dalla TV, passando da ruoli minori a un profilo poliedrico nel mondo dello spettacolo.

