Marina Valdemoro Maino, in arte Maryna, è una delle nuove concorrenti di Tale e Quale Show, al via stasera su Rai1. Il suo è un nome emergente, vediamo di conoscerla meglio (debutterà imitando Lady Gaga).

Chi è Maryna, canale Youtube

Marina Valdemoro Maino è un’attrice italiana nata il 16 luglio 1991 a Torino. Conosciuta artisticamente come Maryna, ha debuttato nel mondo del cinema con ruoli in produzioni come “Gli idoli delle donne” (2022), “Italian Gigolo” e “Chi ha ucciso l’italiano?”.

L’attrice/comica/imitatrice è diventata famosa principalmente grazie alla sua carriera sui social media, dove ha saputo coniugare talento musicale, comicità e creatività (nella foto sopra tratta da uno dei suoi video comici, la vediamo nei panni di Mercoledì Addams). Dopo aver conseguito una laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità con una tesi sulla storia del cinema italiano, ha iniziato nel 2016 aprendo una pagina Facebook dedicata a cover musicali, che hanno attirato un pubblico appassionato.

Nel 2017 ha lanciato il canale YouTube come Maryna, pubblicando sketch comici ispirati alla vita quotidiana: questi video sono diventati virali, portandola a superare gli 800.000 iscritti in poco più di un anno e consolidando la sua popolarità come webstar e tiktoker. Da lì, la fama si è estesa a Instagram (dove conta oltre 1,1 milioni di follower) e TikTok, con contenuti ironici e imitazioni che l’hanno resa una delle top influencer italiane. Questo successo online l’ha poi proiettata nel mondo dello spettacolo tradizionale, con debutti nel cinema (come in “Gli idoli delle donne” nel 2022), nella musica (singoli come “Cumbia de amor” nel 2019) e in TV (sketch in “Donne sull’orlo di una crisi di nervi” su Rai 3 nel 2024).

