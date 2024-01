Colpo di Luna di Virginia Raffaele al via su Rai1: puntate e ospiti

Seguici su Whatsapp - Telegram

Al via stasera, 12 gennaio 2024, in prima serata su Rai1, il primo show di Virginia Raffaele, dal titolo Colpo di Luna. Lo show, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, prende spunto dai grandi varietà del passato, ispirandosi in particolare allo storico programma Rai Teatro 10, con uno studio grande, elegante e cangiante, che occupa il Teatro 5 di Cinecittà, a cui si uniscono elementi fortemente contemporanei e il leitmotiv del Luna Park, dove la padrona di casa è cresciuta.

Colpo di Luna: ospiti

Accanto a Virginia Raffaele troveremo, per tutte le puntate, due grandi protagonisti dello spettacolo italiano: Carlo Conti e Gigi D’Alessio. Insieme a loro anche Francesco Arca e Maurizio Ferrini con il suo personaggio della Signora Coriandoli. Tanti però gli ospiti che si alterneranno. Nel primo appuntamento, in ordine alfabetico, troveremo infatti: Stefano Accorsi, Pietro Castellitto, Fabio De Luigi, Giorgio Quarzo Guarascio, Gigi Marzullo, Gianni Morandi, Noemi e Benedetta Porcaroli.

Colpo di Luna: puntate

Colpo di Luna sarà in onda per tre venerdì in prima serata, a partire da stasera, 12 gennaio, su Rai1. Le puntate, oltre che in tv, saranno visibili in streaming su Raiplay.