Colombiana, film su Italia 1: trama, attori e cast

Questa sera, venerdì 17 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Colombiana. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Colombiana – Trama

Colombiana è un film d’azione thriller del 2011, diretto da Olivier Megaton e scritto e prodotto da Luc Besson. Il film, uscito nelle sale italiane nel 2011, aveva un budget di circa 40 milioni di dollari, incassando globalmente oltre 63 milioni.

La storia segue Cataleya Restrepo, una bambina colombiana che assiste impotente all’omicidio dei suoi genitori per mano del potente trafficante di droga Don Luis. Fuggita negli Stati Uniti, si rifugia dallo zio Emilio, un criminale che la cresce e le insegna l’arte dell’assassinio. Anni dopo, diventata una letale killer professionista, Cataleya dedica la sua vita alla vendetta, eliminando uno a uno i responsabili del massacro familiare.

La sua crociata attira l’attenzione della CIA e del FBI, complicando la sua missione personale. Il film mescola azione frenetica, inseguimenti e scene di combattimento coreografate, con un focus sulla trasformazione della protagonista da vittima innocente a spietata assassina.

Colombiana – Cast e attori

Zoe Saldana nel ruolo di Cataleya Restrepo (la killer adulta, nota per Avatar e Guardiani della Galassia).

Amandla Stenberg nel ruolo di Cataleya bambina.

Cliff Curtis nel ruolo di Emilio Restrepo (lo zio mentore).

Michael Vartan nel ruolo di Danny (il fidanzato di Cataleya).

Callum Blue nel ruolo di Richard Weber (agente FBI).

Lennie James nel ruolo di Ross (agente CIA).

Jordi Mollà nel ruolo di Marco (il sicario di Don Luis).

Beto Benites nel ruolo di Don Luis (il boss criminale).