Collezioni da pazzi su Real Time: orari e puntate

Collezioni da pazzi torna su Real Time. Andato in onda per la prima volta circa un decennio fa, gli episodi di questo programma tornano a partire da questa sera, venerdì 8 luglio. I protagonisti sono persone che parlano delle loro strane collezioni, delle loro manie e anche di alcune ossessioni al limite della follia.

Da qui, è spiegato il nome del programma che in passato è stato cambiato in Collezionisti estremi e poi riproposto con il titolo originale. Di episodio in episodio vedremo una rara collezione di lavatrici vintage che è costata oltre 40mila dollari ma anche collezioni di bambole e bambole gonfiabili. Non mancheranno personaggi ossessionati dal colore rosa, al punto di colorarne tutta la casa e perfino il cane, un ragazzo che trascorre ore fingendo di essere un neonato e una donna che ama gli anni ’50.

Collezioni da pazzi: orari e puntate

Collezioni da pazzi andrà in onda con tre episodi nella serata di venerdì 8 luglio 2022, a partire dalle ore 22.30. Ogni episodio ha una durata di circa 30 minuti.

Gli episodi trasmessi saranno I centrifugati e le bambole bebè, Il bambino cresciutello e La casa delle bambole e il ritorno degli anni ’50.

Collezioni da pazzi in streaming

Collezioni da pazzi è visibile anche in streaming: nel giorno e nell’orario della messa in onda televisiva, infatti, è possibile vedere gli episodi accedendo alla sezione Guida TV di discovery+, il portale che permette di accedere alla programmazione dei canali di Discovery Italia e un ricco catalogo di contenuti on demand. Per il momento, però, Collezioni da pazzi non è disponibile on demand.