Clifford: Il grande cane rosso, film su Italia1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, sabato 16 marzo 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda Clifford: Il grande cane rosso, un film-commedia per famiglie. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Clifford: Il grande cane rosso – Trama

Emily Elizabeth Howard, una ragazzina di 12 anni che vive a New York City, salva un cucciolo rosso da un rifugio per animali. Il giorno dopo, si sveglia e scopre che il cucciolo è cresciuto enormemente, diventando un gigantesco cane rosso di nome Clifford.

Insieme, Emily e Clifford vivono tante avventure divertenti e commoventi, imparando il valore dell’amicizia, della famiglia e dell’amore incondizionato. Dovranno però affrontare anche le sfide di avere un cane così grande, come la difficoltà di trasportarlo e di trovare un posto dove vivere.

Clifford: Il grande cane rosso – Cast

Il cast principale include:

Darby Camp come Emily Elizabeth Howard

Jack Whitehall come Casey Howard, lo zio di Emily

John Cleese come Mr. Bridwell, il vicino di casa

Sienna Guillory come Maggie, la madre di Emily

David Alan Grier come Packard, il proprietario del rifugio per animali

Russell Wong come Mr. Yu, il proprietario del negozio di animali

Izaac Wang come Owen Yu, il figlio di Mr. Yu

Tony Hale come Zac Tieran, un agente immobiliare

Rosie Perez come Lucille, la direttrice del rifugio per animali