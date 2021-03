Classifica Sanremo 2021 terza serata (generale e parziale)

Ieri, 4 marzo 2021, è andata in scena la terza serata del 71° Festival di Sanremo, che durerà fino a sabato 6 marzo. Al timone ancora Amadeus, affiancato, come lo scorso anno, da Fiorello.

Nella terza sono state presentate delle Cover e gli Artisti in gara hanno potuto scegliere se duettare con qualcuno oppure no. I Campioni sono stati votati dai musicisti e dai coristi componenti l’Orchestra del Festival. La media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti durante la serata e quelle ottenute dalle canzoni /Artisti in competizione nella sezione Campioni nelle serate precedenti ha determinato una nuova classifica delle suddette 26 canzoni/Artisti nella sezione Campioni.

Qualche conferma, ma anche molte sorprese. L’Orchestra ha voluto confermato la prima posizione di Ermal Meta, ma ha anche voluto premiare la vocalità di Orietta Berti, facendola salire nettamente nella classifica generale. A voi tutte le posizioni.

Sanremo 2021: classifica terza serata

Al termine della terza serata è stata annunciata questa classifica:

1) Ermal Meta – Caruso

2) Orietta Berti – Io che amo solo te

3) Extraliscio e Davide Toffolo – Medley Rosamunda

4) Willie Peyote – Giudizi Universali

5) Arisa – Quando

6) Maneskin – Amandoti

7) Annalisa – La musica è finita

8) Max Gazzé – Del mondo

9) La rappresentante di lista – Splendido splendente

10) Ghemon – L’essere infinito (L.E.I.)

11) Lo Stato Sociale – Non è per sempre

12) Gaia – Mi sono innamorato di te

13) Irama – Cyrano

14) Colapesce e Dimartino – Povera patria

15) Fulminacci – Penso positivo

16) Malika Ayane – Insieme a te non ci sto più

17) Noemi – Prima di andare via

18) Madame – Prisencolinensinainciusol

19) Francesco Renga – Una ragione di più

20) Fasma – La fine

21) Francesca Michielin e Fedez – E allora felicità

22) Aiello – Gianna

23) Bugo – Un’avventura

24) Gio Evan – Gli anni

25) Random – Ragazzo fortunato

26) Coma Cose – Il mio canto libero

Sanremo 2021: classifica generale Orchestra+Giuria Demoscopica

La media dei voti della Giuria Demoscopica e dell’Orchestra ha dato questa classifica generale:

1) Ermal Meta

2) Annalisa

3) Willy Peyote

4) Arisa

5) Irama

6) Lo Stato Sociale

7) Malika Ayane

8) Extraliscio e Davide Toffolo

9) Orietta Berti

10) Maneskin

Ricordiamo che è possibile rivedere la terza sanremese in streaming a questo link.