Citadel è una serie TV thriller di spionaggio prodotta da Amazon Prime Video, creata da Josh Appelbaum, Bryan Oh e David Weil, con produzione esecutiva dei fratelli Joe e Anthony Russo (registi di film Marvel come Avengers: Endgame). È la prima serie di un ambizioso franchise globale che include spin-off locali, tra cui “Citadel: Diana” ambientato in Italia con Matilda De Angelis. La serie originale è stata rilasciata in streaming il 28 aprile 2023, con un budget record di oltre 300 milioni di dollari, rendendola una delle produzioni TV più costose di sempre.

La seconda stagione è in produzione, con nuovi ingressi come Merle Dandridge, Rahul Kohli e Michael Trucco, ma non ancora confermata per Italia 1. La serie è ancora in corso, con la seconda stagione annunciata ma non ancora uscita (prevista per il 2025/2026 su Prime Video). Lo spin-off italiano Citadel: Diana ha una stagione separata da 8 episodi, disponibile su Prime Video.

Su Italia 1, la prima stagione viene trasmessa in chiaro in due serate speciali: giovedì 18 settembre 2025 (primi 3 episodi, dalle 21:20 circa) e venerdì 19 settembre 2025 (ultimi 3 episodi). In streaming oltre che su Infinity è disponibile anche su Prime Video per il binge-watching completo.

Trama

Otto anni prima, l’agenzia di spionaggio indipendente Citadel è stata distrutta da Manticore, un’organizzazione criminale potente che ha cancellato i ricordi dei suoi agenti per imporre un nuovo ordine mondiale. I due agenti top Mason Kane (noto come Kyle Conroy nella sua nuova vita) e Nadia Sinh sono sopravvissuti, ma vivono nascosti con identità false, ignari del loro passato da spie.

Quando un ex collega, Bernard Orlick, rintraccia Mason, i due vengono trascinati di nuovo nel vortice di pericoli, missioni ad alto rischio e inseguimenti globali (tra Alpi italiane, Spagna, India e Messico). Insieme, devono recuperare i ricordi perduti, combattere Manticore e scoprire una talpa interna, affrontando twist su armi nucleari e verità nascoste.

Cast

Richard Madden (Mason Kane / Kyle Conroy): Ex agente Citadel, protagonista maschile, noto per “Game of Thrones”.

Priyanka Chopra Jonas (Nadia Sinh): Partner di Mason, ex spia elite, star di Bollywood e “Quantico”.

Stanley Tucci (Bernard Orlick): Ex collega di Citadel che riavvicina Mason al mondo dello spionaggio.

Lesley Manville (Dahlia Archer): Leader di Manticore, antagonista principale, candidata all’Oscar per “Il filo nascosto”.

Osy Ikhile (Carter Spence): Agente Citadel disperso, alleato chiave.

Ashleigh Cummings (Abby Conroy): Moglie di Kyle nella sua vita “normale”.

Roland Møller (Anders / Davik Silje): Agente Manticore.

Caoilinn Springall (Hendrix Conroy): Figlia di Kyle e Abby.

